12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te Sırbistan’la karşılaşacak

12 DEV ADAM EuroBasket 2025’Tİ SÜREKLİ KAZANMAK İÇİN HAZIRLANIYOR

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 A Grubu’nda serisini sürdürüyor. Grupta oynadığı dört maçı da kazanarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, şimdi Sırbistan ile yapacağı karşılaşmaya odaklanıyor. Turnuvada 5’te 5 yaparak grup etabını namağlup tamamlamak isteyen milliler, zorlu rakibi karşısında parkede galibiyet arayacak. Bu kritik mücadele öncesinde basketbolseverler, Türkiye – Sırbistan maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgileri araştırıyor.

SON SINAV SIRBİSTAN’LA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu’ndaki son sınavını Sırbistan karşısında verecek. Şu ana kadar oynadığı dört maçtan galip ayrılan 12 Dev Adam, bu karşılaşmayı da kazanmaya çalışacak. Zorlu mücadele 3 Eylül 2025 Çarşamba günü basketbolseverlerle buluşacak ve hem Türkiye hem de Sırbistan açısından büyük önem taşıyor.

MAÇIN YAYIN DETAYLARI

Basketbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu zorlu mücadele, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşma, grup sıralaması, moral ve momentum açısından büyük önem taşıyor. Türkiye, Sırbistan’ı mağlup ederek grup aşamasını 5’te 5 ile tamamlamayı hedefliyor. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak, böylece tüm sporseverler milli takımın bu önemli mücadelesini hiçbir ek ücret ödemeden takip edebilecek.

TÜRKİYE VE SIRBISTAN TARİHİ KARŞILAŞMALAR

Türkiye ile Sırbistan, Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde bugüne dek dört kez karşılaştı. Bu maçlarda Sırbistan 3 galibiyet alırken, Türkiye sadece 1 kez galip geldi. İki ülke arasında oynanan en dikkat çekici mücadele, 9 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen EuroBasket 2001 finali oldu. Ev sahibi Türkiye, finale kadar yükselmiş; ancak o dönem Yugoslavya adıyla mücadele eden Sırbistan’a 78-69 mağlup olarak gümüş madalya ile yetinmişti. Bu final, Türk basketbol tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

SIRBİSTAN’IN SON DÖNEM BAŞARILARI

Sırbistan, son yıllarda uluslararası turnuvalarda istikrarlı bir çıkış yakaladı. 2022 EuroBasket’i dokuzuncu sırada tamamlayan ekip, 2023 FIBA Dünya Kupası’nda gümüş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ise bronz madalya kazanarak yeniden elit seviyeye ulaştı. Türkiye ise 2001’deki finalden bu yana Avrupa Şampiyonası’nda madalya sevinci yaşayamadı. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, bu uzun süreli hasreti sonlandırmak ve yeniden Avrupa’nın zirvesine çıkmak için mücadele ediyor.

EuroBasket 2025 heyecanı, 24 takımın katıldığı grup aşamasıyla başlıyor. Turnuvada ekipler, 6 takımlı dört grup halinde mücadele edecek. 27 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında oynanacak grup maçlarının ardından, gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek. Eleme turlarında klasik çapraz eşleşme sistemi uygulanacak. A Grubu’nu lider bitiren takım, B Grubu’nun dördüncüsüyle; A Grubu’nun ikincisi ise B Grubu’nun üçüncüsüyle karşılaşacak. Benzer eşleşmeler C ve D gruplarında da geçerli olacak. Turnuvanın son 16 turu maçları 6-7 Eylül, çeyrek finaller 9-10 Eylül, yarı finaller ise 12 Eylül tarihlerinde oynanacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 14 Eylül’de gerçekleşecek.