12 Dev Adam, Portekiz’i 95-54 yendi

GALİBİYETİN SIRASI

12 Dev Adam, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda üçüncü karşılaşmasını Portekiz ile gerçekleştirdi. Bu mücadelede Türk milli takımı, rakibini 41 sayı farkla 95-54 mağlup ederek, turnuvadaki tüm maçlarından galibiyetle ayrıldı.

MAÇIN ÖZETİ

Büyük bir üstünlükle oynanan karşılaşmada, 12 Dev Adam’ın sergilediği performans herkesten tam not aldı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, şampiyonadaki insanları etkileyen bir başarıya daha imza atmış oldu. 3’te 3 yapan ekip, yoluna emin adımlarla devam ediyor.