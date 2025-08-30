Haberler

12 Dev Adam, Portekiz’i 95-54 yendi

GALİBİYETİN SIRASI

12 Dev Adam, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda üçüncü karşılaşmasını Portekiz ile gerçekleştirdi. Bu mücadelede Türk milli takımı, rakibini 41 sayı farkla 95-54 mağlup ederek, turnuvadaki tüm maçlarından galibiyetle ayrıldı.

MAÇIN ÖZETİ

Büyük bir üstünlükle oynanan karşılaşmada, 12 Dev Adam’ın sergilediği performans herkesten tam not aldı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, şampiyonadaki insanları etkileyen bir başarıya daha imza atmış oldu. 3’te 3 yapan ekip, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Milli Mühendislik Kabiliyetimiz Teminatımızdır.” dedi. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği düzenleniyor. Gençlerin heyecanı, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde Hızırreis platformunu inceledi ve gençlerin savunma mühendisliği alanındaki rolüne vurgu yaptı.
Tokat’ta Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Erol Varol ve iki yolcu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

