12 Dev Adam, Sırbistan ile maça çıkıyor. Maç 3 Eylül 2025’te başlayacak. TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Galibiyet hedefleniyor; önemli bir mücadele. 5’te 5 tamamlanmak isteniyor. Türkiye, Sırbistan’ı yenerse moral bulacak

12 DEV ADAM’IN HEDEFİ NAMAĞLUP TAMAMLAMAK

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 A Grubu’nda serisini sürdürüyor. Grupta oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, şimdi Sırbistan maçına odaklanıyor. Turnuvada 5’te 5 yaparak grup etabını namağlup tamamlamak isteyen milliler, güçlü rakibi karşısında parkede galibiyet arayışında olacak. Kritik mücadele öncesinde basketbolseverler, Türkiye – Sırbistan maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bu konuyla ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MÜCADELENİN TARİHİ VE YAYIN BİLGİLERİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu’ndaki son sınavını Sırbistan ile verecek. Şimdiye kadar oynadığı dört maçı da galip tamamlayan 12 Dev Adam, bu karşılaşmayı da kazanarak grup etabını namağlup bitirmeyi planlıyor. Zorlu mücadele, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü basketbolseverlerle buluşacak. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma, saat 21.30’da başlayacak. Gruptaki sıralama, moral ve momentum açısından kritik öneme sahip. Türkiye, Sırbistan’ı yenerek grup aşamasını 5’te 5 ile tamamlamak istiyor.

CANLI YAYIN VE İLGİ

Maçın yayın bilgilerini araştıran taraftarlar için karşılaşma, 3 Eylül 2025 Çarşamba akşamı saat 21.30’da TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak sunulacak. Böylece tüm sporseverler, milli takımın bu önemli mücadelesini herhangi bir ek ücret ödemeden takip edebilecek. Yayın detaylarının açıklanmasıyla maça olan ilgi daha da artarken, 12 Dev Adam’ın parkede göstereceği performans da merak ediliyor.

TARİHİ KARŞILAŞMALAR VE İSTATİSTİKLER

Türkiye ile Sırbistan, Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde şimdiye kadar dört kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Sırbistan 3 galibiyet alırken, Türkiye yalnızca 1 kez galip ayrılabildi. Tarihin en dikkat çekici maçı, 9 Eylül 2001’de İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu’nda gerçekleşen EuroBasket 2001 finali oldu. Ev sahibi Türkiye, büyük bir başarıyla finale gelmiş; ancak o dönem Yugoslavya adıyla mücadele eden Sırbistan’a 78-69 yenilerek gümüş madalya ile yetinmişti. Bu final, Türk basketbol tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Sırbistan, son yıllarda uluslararası turnuvalarda istikrarlı bir çıkış gösterdi. 2022 EuroBasket’i dokuzuncu sırada bitiren ekip, 2023 FIBA Dünya Kupası’nda gümüş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ise bronz madalya kazanarak yeniden elit seviyeye yükseldi. Türkiye ise 2001’deki finalden bu yana Avrupa Şampiyonası’nda madalya sevinci yaşayamadı. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, bu uzun süren hasreti sona erdirmek ve tekrar Avrupa’nın zirvesine ulaşmak için mücadele ediyor.

EUROBASKET 2025’TE GRUP AŞAMASI VE FORMAT

EuroBasket 2025, toplam 24 takımın yer aldığı grup aşamasıyla başlıyor. Turnuvada ekipler, 6 takımlı 4 grup halinde yarışacak. 27 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında oynanacak grup maçlarının ardından gruplarını ilk 4 sırada bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek. Eleme turlarında klasik çapraz eşleşme sistemi uygulanacak. A Grubu’nu lider bitiren takım, B Grubu’nun dördüncüsüyle; A Grubu’nun ikincisi ise B Grubu’nun üçüncüsüyle eşleşecek. Bu sistem, C ve D grupları arasında da geçerli olacak. Turnuvanın son 16 turu maçları 6-7 Eylül, çeyrek finaller 9-10 Eylül, yarı finaller ise 12 Eylül tarihlerinde oynanacak. Basketbolseverlerin dört gözle beklediği final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 14 Eylül’de gerçekleşecek.