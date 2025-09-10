“12 Dev Adam Yarı Finalde Yunanistan’la Karşılaşacak”

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI ÇEYREK FİNALDE POLONYA’YI GEÇTİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya geldi. Riga’da gerçekleştirilen bu mücadele, millilerin 91-77’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bu zaferle birlikte 12 Dev Adam, adını yarı finale yazdırmayı başardı. Maçtan sonra oynanan Litvanya-Yunanistan karşılaşmasıyla A Milli Takım’ın yarı finaldeki rakibi de belirlendi. Yunanistan, Litvanya’yı 87-76’lık skorla mağlup ederek, A Milli Takım’ın yarı finaldeki rakibi oldu. Karşılaşma, 12 Eylül Cuma günü oynanacak.

GÜZEL BİR TARİHİ BAŞARI

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda ikinci kez yarı finale yükselmenin sevincini yaşıyor. Ev sahibi olduğu EuroBasket 2001’de ilk kez son 4 takım arasında yer almıştı. 24 yıl aradan sonra, yeniden yarı finale adını yazdırarak tarihi bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı ekip, 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya’ya 78-69 mağlup olup ikincilikle yetinmişti.

TARİHTE BİR İLK

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti. Milli takım, 1957 yılında EuroBasket’te peş peşe 7 maç kazanmayı başarmıştı. 68 yıl aradan sonra elde edilen bu başarı, A Milli Takım için büyük bir gurur kaynağı oldu. 1957 Avrupa Şampiyonası’nda ise milli takım 9. sırada yer almıştı.