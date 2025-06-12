12 Haziran 2025 Perşembe Depremler Meydana Geldi

DEPREMLERİN GÖRÜLDÜĞÜ TARİH

12 Haziran 2025 Perşembe günü Türkiye’nin çeşitli yerlerinde hafif dereceli depremler meydana geldi. Bu sarsıntılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli olarak izleniyor ve kamuoyu anlık olarak bilgilendiriliyor.

DEPREM BİLGİLERİ VE SON GELİŞMELER

Gün içerisinde yaşanan depremlerle ilgili olarak vatandaşlar, “12 Haziran 2025 Perşembe günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?” gibi sorular soruyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen 500’den fazla deprem bilgisini halka sunarak gelişmeleri aktarıyor. Ayrıca, AFAD’ın Deprem Dairesi Başkanlığı da son depremleri resmi web sitesi üzerinden duyuruyor ve anlık deprem haberlerini takipçilerine aktarıyor.