12 Haziran 2025’te Hafif Depremler Oldu

12 HAZİRAN 2025 TARİHLİ DEPREMLER

12 Haziran 2025 Perşembe günü, Türkiye’nin farklı noktalarında hafif şiddette depremler meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izliyor ve toplumu sürekli bilgilendiriyor. “Peki, 12 Haziran 2025 Perşembe günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?” soruları ise sıkça soruluyor.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Son dakika gelişmeleri için halkı bilgilendiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak meydana gelen 500 depremin verilerini paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi, son dakika olan depremleri resmi internet sitesi üzerinden duyurarak kamuoyuna sunuyor. “Kandilli Rasathanesi son depremler” başlığı altında yapılan açıklamalar sürekli güncelleniyor. Ayrıca, AFAD’ın Deprem Dairesi Başkanlığı da anlık deprem haberlerini vatandaşlarla paylaşıyor. AFAD son depremler hakkında detaylı bilgi sunarak toplumun bilinçlenmesine katkı sağlıyor.