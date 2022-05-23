12 ilde ByLock operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü'nün iletişim sistemi olan ByLock'u kullanan kişilere baskın yaptı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün iletişim sistemi olan ByLock’u kullanan 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 12 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığındaki sözde yapılanmasına yönelik soruşturmasında 5’i aktif çalışan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kontörlü sabit hatlar kullanarak örgütün mahrem imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlenen ve Dışişleri Bakanlığınca yapılan sınav sorularını temin ettikleri tespit edilen 5’i aktif görevde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.