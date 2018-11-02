12 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Diyarbakır merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hava kuvvetleri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından ankesörlü, büfe, market gibi umuma açık sabit hatlardan aranarak talimat aldığı tespit edilen 32’si muvazzaf, 12’si ihraç edilmiş 2’si ise emekli toplam 46 askerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, İstanbul, Amasya, Antalya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Mersin, Ankara, Konya illerinde şahısların ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

TRT