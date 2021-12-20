12 ilde kar tatili

Konya’da etkili olan kar nedeniyle 26 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş, Eskişehir, Tunceli, Aksaray, Bingöl, Adana Karaman, Sivas, Denizli ve Muğla’nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verilecek. Kars genelinde de yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyyit Ali Büyük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tamamı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Konya merkeze bağlı 26 ilçede, 20 Aralık Pazartesi günü eğime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yoğun kar yağışından dolayı merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 20 Aralık 2021 Pazartesi eğitim öğretime uzaktan devam edilecek.