12 ilde polis harekete geçti

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Yalova merkezli 12 ilde operasyonlar düzenlendi.

Yalova Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TSK içindeki mahrem yapılanmanın deşifresine yönelik sabit ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Yalova merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 muvazzaf subay, 5 astsubay, 2 emekli asker, KHK kapsamında ihraç olan 10 askeri öğrenci, 2 avukat, 1 sağlık çalışanı ve aranan Hakkari’nin izdivaç sorumlusu olduğu belirlenen 1 kadın olmak üzere 22 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TRT