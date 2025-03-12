12 Mart 2025 Futbol Maçları ve Yayın Bilgileri

FUTBOL SEVERLERİN GÜNDEMİ

Futbol tutkunları için 12 Mart 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek karşılaşmalar açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi, AFC Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Championship gibi önemli liglerdeki heyecan verici maçlar futbolseverleri bekliyor. Bugün hangi mücadeleler var? Hangi kanallar bu maçları canlı olarak yayınlayacak? İşte 12 Mart Çarşamba günü için maç programı ve yayın bilgileri.

HANGİ MAÇLAR VAR?

01:00 – Alianza Lima – Dep. Iquique | Copa Libertadores | S Sport 2, S Sport Plus

11:00 – Melbourne City – Newcastle Jets | Avustralya A Ligi

13:00 – Gwangju – Vissel Kobe | AFC Şampiyonlar Ligi | Smart Spor 2, Spor Smart 2

13:00 – Kawasaki Frontale – Shanghai Shenhua | AFC Şampiyonlar Ligi | Spor Smart, Smart Spor HD

15:00 – Lion City – Hiroshima | AFC Şampiyonlar Ligi | Spor Smart, Smart Spor HD

15:00 – Fenerbahçe – Kasımpaşa | TFF Elit U16 Ligi | FB TV

19:00 – Al Sharjah – Al Ahli | AFC Şampiyonlar Ligi | Spor Smart, Smart Spor HD

20:30 – Jose Mourinho – Basın Toplantısı | FB TV

20:45 – Lille – B.Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi | TRT 1, İçtimai TV

22:45 – Hull City – Oxford United | İngiltere Championship

22:45 – Leeds United – Millwall | İngiltere Championship

22:45 – Portsmouth – Plymouth | İngiltere Championship

22:45 – Watford – Swansea | İngiltere Championship

23:00 – Arsenal – PSV | UEFA Şampiyonlar Ligi | Tabii Spor 1

23:00 – Aston Villa – Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi | TRT 1

23:00 – Atletico Madrid – Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | Tabii Spor

23:00 – CA Platense – Argentino de Quilmes | Arjantin Kupası

23:00 – Stoke – Blackburn | İngiltere Championship