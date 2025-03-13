12 Mart 2025 Şans Topu Sonuçları Açıklandı

12 MART 2025 SHANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Mart 2025 Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. Kazanan numaralar kesinleşti. Şans Topu sonuçlarını nasıl sorgulayabileceğiniz hakkında detaylar ve büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığınız konusunda bilgi sunuluyor.

ÇEKİLİŞ SONUCUNU SORGULAMA İMKANI

12 Mart 2025 tarihli Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar şu şekilde belirlendi: Ana Numaralar: 3, 5, 18, 23, 27 ve +1 Numarası: 11. Kazanan numaraların ardından biletlerinizi kontrol etmek için Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranını kullanabilirsiniz.

KAZANILAN İKRAMİYE MİKTARI HAKKINDA BİLGİ

Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden duyuruluyor. Bilet sorgulama ekranı aracılığıyla, biletinize isabet eden ikramiye tutarını rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Şans Topu çekiliş sonuçları için sorgulama işlemi yapmayı unutmayın.