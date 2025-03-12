12 Mart’ta İstanbul’da Deprem Yoktu

12 MART 2025 TARİHİNDE İSTANBUL’DA DEPREM YER ALMADI

12 Mart 2025 tarihinde İstanbul’da kaydedilen bir deprem yaşanmamıştır. Deprem verileri, İstanbul’da herhangi bir sarsıntı gözlemlenmediğini ortaya koymaktadır. Ancak Türkiye genelinde bazı bölgelerde küçük ölçekli depremler meydana gelmiştir. Bu sarsıntılar ciddi bir etkiye yol açmamıştır.

DEPREM VERİLERİ VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ DEPREMLER

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için sık sık çeşitli büyüklüklerde depremler yaşamaktadır. 12 Mart 2025 tarihinde kaydedilen bazı depremler arasında Ege Denizi’nde saat 08:00’de 2.8 büyüklüğünde bir sarsıntı, Muğla’nın Marmaris ilçesinde saat 07:13’te 2.2 büyüklüğünde bir deprem ve Adıyaman Merkez’de saat 07:03’te 1.7 büyüklüğünde bir deprem yer almaktadır.

GÜNCEL DEPREM HABERLERİ VE TAKİP

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, vatandaşlara anlık deprem haberleri sunmaktadır. Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları yaparak web sitesinde son 500 deprem kaydını halka ulaştırıyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberlerini paylaşmaya devam ediyor. Bugün deprem olup olmadığını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip ederek en güncel verilere ulaşabilirsiniz.