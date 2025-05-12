12 Mayıs 2025 Resmi Gazete Kararları

12 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE İLANLARI

12 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan güncel kararlara erişmek ve detayları incelemek için PDF indirme seçeneği mevcut. Bu sayı, yasama, yürütme, idare ve yargı bölümlerindeki gelişmeleri içeriyor. Bugünkü kararlar arasında önemli düzenlemeler ve ilanlar yer alıyor.

YENİ YÖNETMELİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

Resmi Gazete’de yayımlanan önemli düzenlemeler arasında “Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Yaklaşımla Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” ile “İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bulunuyor. Bu düzenlemeler, ilgili alanlarda önemli değişiklikler getiriyor.

İLANLAR VE DİĞER GÜNCELLEME

Ayrıca, Resmi Gazete’de yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları da yer alıyor. T.C. Merkez Bankasının belirlediği devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlanmaktadır. Bu bilgiler, finansal durumu takip etmek için önemli bir kaynak oluşturuyor.