12 Mayıs 2025 Resmi Gazete Kararları Nedir?

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN İLAN VE KARARLAR

12 Mayıs 2025’te yayımlanan Resmi Gazete’de önemli ilanlar ve alınan kararların detaylarını görmek mümkündür. Bu belgeleri incelemek için PDF formatında indirme seçeneği mevcut. Resmi Gazete, yasama, yürütme, yargı ile ilgili gelişmeleri kapsamlı bir şekilde sunuyor.

YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER VE İLANLAR

Yayımlanan belgeler arasında, “Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Yaklaşımla Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” bulunuyor. Ayrıca, “İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili önemli düzenlemelere de yer verilmiş.

YARGI VE ÇEŞİTLİ İLANLAR

Gün içerisinde, yargı alanında çeşitli ilanlar ile artırma, eksiltme ve ihale ilanları da yer almakta. T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de yayımlanmış durumda. Bu kararlar ve ilanlar, kamuoyu tarafından yakından izleniyor.