12 MAYIS 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR

12 Mayıs 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, bu durumu araştırıyor. “12 Mayıs 2025 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusu, birçok kişi tarafından merak edilen bir konu haline geliyor. Şu anda olan Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı, vatandaşların dikkatini çekiyor. Çekiliş sonuçlarıyla birlikte kazanan numaralar ve ne kadar ikramiye kazanıldığı da önemli bir merak unsuru. İşte, 12 Mayıs Sayısal Loto sonuçları için canlı takip sayfası!

KOLON SEÇİMİ VE OYNAMA SEÇENEKLERİ

Bir kolonun üst kısmında 34 numara, alt kısmında 14 numara mevcut. Üst bölümden 5 numara ve alt bölümden 1 numara seçilerek kolon oluşturulabiliyor. Tek bir kolon oynamak için belirlenen ücret 2 TL. İstersen “Sen Seç” yöntemiyle kendi seçtiğin sayılarla ya da rastgele hem “Rastgele” seçeneğini kullanarak sistem tarafından belirlenmiş sayılarla kupon oluşturabilirsin. Ayrıca, satış noktalarında bulunan kupon doldurma özellikleri ile rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşturma olanağı var.

SİSTEM OYUNU VE ÇEKİLİŞ DETAYLARI

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştiriyor. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden fazla kolon oluşturuluyor; üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara belirtiliyor. Çoklu çekiliş seçeneği ile birden fazla çekilişe katılma şansı da mevcut. Eğer doldurduğun kolondan vazgeçersen, bu kolonu iptal etme seçeneğin var.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto haftada iki gün, yani 12 Mayıs ve 12 Mayıs günleri çekiliyor. Her çekilişte küre içerisinden 34 numara içerisinden 5 numara ve 14 numara içerisinden 1 numara çekiliyor. Oynadığın her kolonda çekiliş sonuçlarına göre, 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ya da 0+1 numara doğru tahmin edilirse ikramiye kazanıyorsun. Eğer 5+1 bilen çıkarsa, Sayısal Loto büyük ikramiyesi kazanmış oluyor! Ortak ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olduğunda, ikramiye havuzu eşit olarak paylaşılıyor. 12 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor.