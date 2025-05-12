12 Mayıs TV Yayın Akışı Yayınlandı!

12 MAYIS TV YAYIN AKIŞI AÇIKLANDI!

Televizyon izleyicileri, her zamanki gibi bugün de “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 gibi Türkiye’nin önemli ulusal kanalları, 12 Mayıs Pazartesi günü için oldukça zengin bir yayın programı oluşturdu. İşte, 12 Mayıs için detaylar…

GÜNÜN YAYIN PLANI

07:00’de Kavak Yelleri, 09:00’da Neler Oluyor Hayatta?, 11:00’de Yaprak Dökümü, 13:30’da Gelinim Mutfakta, 16:45’te Arka Sokaklar, 18:30’da Kanal D Ana Haber, 20:00’de ise Uzak Şehir izleyicilerle buluşuyor. Bunun yanı sıra, 05:53’te İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı, 05:55’te Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye, 06:45’te Hangimiz Sevmedik, 10:30’da Alişan İle Hayata Gülümse, 13:00’de Seksenler, 14:35’te Teşkilat, 17:40’ta Lingo Türkiye, 19:00’da Ana Haber, 19:55’te İddiaların Aksine, 20:00’de Yabancı Sinema “Büyük Beyaz”, 22:00’de Paris Saint Germain-Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması ve 00:15’te Bir Zamanlar İstanbul yer alıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00’de Bu Sabah, 10:00’da Kızılcık Şerbeti, 12:30’da Gelin Evi, 15:00’da Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, 18:45’te Show Ana Haber, 20:00’de Turist, 22:15’te Katil Avcısı ve 00:30’da Bahar yayınlanıyor.

ATV YAYIN PLAKSI

07:30’da ATV’de Hafta Sonu, 10:00’da Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet, 11:30’da Dizi TV, 12:20’de Kardeşlerim, 15:40’da Aldatmak, 19:00’da ATV Ana Haber, 20:00’de Canavar TV’de ilk Yabancı Sinema ve 21:50’de Gerçeğe Çağrı / Yabancı Sinema gösterilecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00’de Güne Başlarken, 09:45’te Songül ve Uğur ile Sana Değer, 13:00’de Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak, 16:15’te Aramızda Kalsın, 19:00’da Star Haber, 20:00’de Büyük Felaket, 22:15’te Ölümcül Sır ve 00:30’da Sahipsizler yer alıyor.

NOW TV YAYIN PLANI

08:00’de İlker Karagöz ile Çalar Saat, 10:45’te Çağla İle Yeni Bir Gün, 12:30’da Leyla: Hayat, Aşk, Adalet, 13:30’da En Hamarat Benim, 16:30’da Karagöl, 19:00’da Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber ve 20:00’de Çakallarla Dans gösterimleri mevcut.