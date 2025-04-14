12 Nisan’da Ödül Töreni Yapıldı

KENT&BAŞKAN 2025 ÖDÜL TÖRENİ KAYSERİ’DE GERÇEKLEŞTİ

12 Nisan tarihinde Kayseri’de düzenlenen Kent&Başkan 2025 Ödül Töreni, Türkiye genelinde ödül almaya hak kazanan belediye başkanlarını buluşturdu. Törene Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, birçok belediye başkanı, protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı. Etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcıların birleşmesi ile önemli bir birlikteliği gözler önüne serdi.

ÖDÜLLER HALKIN OYLARIYLA BELİRLENDİ

Kent&Başkan Dergisi tarafından yapılan ve Türkiye genelini kapsayan online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan belediye başkanları, Kayseri’de düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi. Kent&Başkan Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel, törendeki konuşmasında ödüllerin tamamen halkın oylarıyla belirlendiğini belirtti ve ödüllerin alın teri, fedakârlık ve samimi hizmetin bir karşılığı olduğunu vurguladı. Geçgel, bu yıl da geleneksel olarak düzenledikleri ödül törenlerine devam etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Gecenin sonunda, Kanal 7 Haber Spikeri Meryem Nas Mercan’ın sunduğu törende ödüller sahiplerine takdim edildi. Canlı yayında, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen belediye başkanlarına ödüllerini veren yetkililer, başarılı belediye başkanlarını ve projelerini kutlayarak, yerel yönetimlerin katkılarını kutlayan ilham verici bir etkinlik gerçekleştirmiş oldular.