12 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

12 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören’in de içerisinde bulunduğu toplam 12 şüpheli, sosyal medya üzerinden dijital oyun konsepti altında sanal kasalar açtıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ederek kumara teşvik ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmalar sonucunda çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun gerçekleştirdiği soruşturmalar çerçevesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği sanal devriye faaliyetleri sonucunda, yüksek takipçili bazı fenomenlerin ‘Twitch, Youtube, Instagram ve Tiktok’ platformlarında ‘key drop’ isimli bir siteden dijital oyun aracılığıyla, kazanılan eşyaları paraya dönüştürmek amacıyla sanal kasalar açtığı ve bu faaliyetlerin kumara teşvik eden bir yapı oluşturduğu iddiaları gündeme geldi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturmalar neticesinde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon sonucunda, Kemal Can Parlak, Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay ve Ferit Karakaya isimli sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ UYGULANDI

Savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından şüpheliler, ‘kişileri reklam vermek ve sair surette her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ancak, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘yurt dışına çıkış yasağı’, ‘imza atmak’ ve ‘güvence bedeli yatırmak’ şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Sonuç olarak, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.