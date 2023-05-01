12 ülkede depremzedeler için koşacaklar

12 ülkede yapılması planlanan koşu; Dubai, Amsterdam, Belgrad, Boulder, Boston, Chicago, Cork, Göteborg, İbiza, Krakow, Londra, Lodz, New York, Ottawa, Paris, San Diego, Sidney, Toronto, Vancouver ve Varşova’da gerçekleşecek.

Harvard Üniversitesi’nden profesör Gökhan Hotamışlıgil’in öncülük ettiği ve çok sayıda akademisyen ve kurumun gönüllülük ağı oluşturarak hayata geçirdiği Turkish Volunteers, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremden sonra kuruldu. Oluşumun ilk etkinliği olacak 12 ülkedeki koşu hakkında konuşan Hotamışlıgil şunları söyledi: “Turkish Volunteers, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında, uluslararası kamuoyunda farkındalığı artırmak ve Türkiye’ye uzanacak yardım ellerini doğru kanallardan hedef projelere yönlendirmek amacıyla oluşturuldu. Yurt dışında yaşayan Türk gönüllülük gruplarını, aidiyet gözetmeksizin, insanlığa pozitif katkı sağlama ortak paydasında buluşturarak oluşturabilecekleri uluslararası etki için maksimum çaba sarf ediyorlar. Bu kapsamda ilk etkinliğimiz, CATE (Children Amputees of Turkey) Projesi depremin 3. ay dönümü olan 6 Mayıs’ta, uzuvlarını yitirmiş çocuklar tekrar koşabilsin diye gerçekleştirilecek. Deprem sonrasında amputasyon geçirmiş, resmi rakamlara göre yaklaşık 1000 çocuğun hayata tekrar kazandırılmasına katkı sağlayacak.”

Turkish Volunteers fikrinin doğduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde yaşayan gönüllüler de bu koşuya katılacak. Dubai’deki koşu, Kite plajında 6 Mayıs Cumartesi günü saat 07:30’da gerçekleşecek. Koşuya Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, gazeteci yazar Muaz Kalaycı ve Dubai’de yaşayan birçok Türk vatandaş katılacak.

Koşuya kayıt yaptırmak isteyenler, www.turkishvolunteers.org internet adresinden yardım alabilecekler.

Hilal Çavdar / Dubai