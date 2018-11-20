12 ülkeye büyükelçi atandı

12 ülkeye atanan büyükelçi için karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre 12 ülkeye büyükelçi atandığı öğrenildi.

– Kanada Büyükelçiliği’ne Kerim Uras

– Kongo Büyükelçiliği’ne Serhan Ali Yiğit

– Malta Büyükelçiliği’ne Kerem Ahmet Kıratlı

– Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Fikret Kerem Alp

– Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen

– Litvanya Büyükelçiliği’ne Gökhan Turan

– Arjantin Büyükelçiliği’ne Şefik Vural Altay

– Norveç Büyükelçiliği’ne Fazlı Çorman

– Peru Büyükelçiliği’ne Ali Rıza Özcoşkun

– Cibuti Büyükelçiliği’ne Salim Levent Şahinkaya

– Lüksemburg Büyükelçiliği’ne Fazilet Dağcı Çığlık

– Burundi Büyükelçiliği’ne Serap Ataay

HÜRRİYET

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