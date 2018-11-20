12 ülkeye büyükelçi atandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre 12 ülkeye büyükelçi atandığı öğrenildi.
– Kanada Büyükelçiliği’ne Kerim Uras
– Kongo Büyükelçiliği’ne Serhan Ali Yiğit
– Malta Büyükelçiliği’ne Kerem Ahmet Kıratlı
– Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Fikret Kerem Alp
– Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen
– Litvanya Büyükelçiliği’ne Gökhan Turan
– Arjantin Büyükelçiliği’ne Şefik Vural Altay
– Norveç Büyükelçiliği’ne Fazlı Çorman
– Peru Büyükelçiliği’ne Ali Rıza Özcoşkun
– Cibuti Büyükelçiliği’ne Salim Levent Şahinkaya
– Lüksemburg Büyükelçiliği’ne Fazilet Dağcı Çığlık
– Burundi Büyükelçiliği’ne Serap Ataay
HÜRRİYET