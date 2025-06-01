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12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Tamamlandı

TURNUVANIN BAŞARILI GEÇİŞİ

Rize’de gerçekleşen “12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Yiğit Demirel Uluslararası Futbol Turnuvası”, 2022 yılında üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Çaykur Rizespor’un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel’in anısına düzenlendi. Çaykur Rizespor Futbol Akademisi tarafından organize edilen bu etkinlikte, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’dan toplamda 8 kulübün 12 yaş altı futbol takımları bir araya geldi. Turnuva, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde 4 gün boyunca devam etti ve büyük bir coşkuyla tamamlandı.

ÖDÜL TÖRENİ

Turnuvanın son günü, birçok sporseverin katılımıyla bir ödül töreni gerçekleştirildi. Fenerbahçe, turnuvada şampiyonluğu kazanarak büyük bir başarı elde etti. Gençlerbirliği ikinci sırayı alırken, Başakşehir FK ise üçüncülükle yetindi. Şampiyon takım Fenerbahçe kupasını, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi Semih Fatih Kızıltan ile merhum Yiğit Demirel’in babası Uğur Demirel’in elinden aldı. Ayrıca, turnuvanın anısına Yiğit Demirel’in ailesine de bir plaket verildi. Bu anlamlı etkinlik, Yiğit Demirel’in hatırasını yaşatmaya devam ediyor.

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