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12 Yaş Tenis Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

TENİS TURNUVASI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve bir tenis kulübünün ev sahipliği yaptığı 12 Yaş Hafta sonu Tenis Turnuvası, başarıyla sonuçlandı. Turnuvaya katılan Dalaman Tenis Kulübü sporcularından Ada Su Soltekin, kendi grubunda birinci olarak şampiyonluk elde etti. Diğer bir sporcu Gülce Acı ise grubunda üçüncülük kazandı.

Dalaman Tenis Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Emeği geçen sporcularımıza, ailelerine ve antrenörlerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi. Bu tür organizasyonların, genç sporcuların gelişimi için önemli olduğu vurgulanıyor.

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