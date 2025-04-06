12 Yaşında Bebeğini Doğurdu!

TRESSA MIDDLETON’IN GENÇ ANNE OLMA HİKAYESİ

Tressa Middleton, dünya çapında en genç annelerden biri olarak biliniyor. 2006 yılında sadece 12 yaşında, İngiltere’nin en genç annesi unvanını kazanarak tarihe geçti.

ZORLU ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEN GEÇTİ

İskoçya’nın Bathgate kentinde zorlu bir çocukluk dönemi yaşayan Tressa, yoksulluk ve ihmal nedeniyle zor günler geçirdi. Dört yaşında bakıma alınan Tressa, annesinin karmaşık yaşamına döndüğünde, yedi yaşından itibaren abisi Jason tarafından istismara uğradı.

11 yaşında abisinden tecavüz sonucu hamile kalan Tressa, bu durumu yıllarca gizledi. Doğurduğu kızı Toni, iki yıl sonrasında sosyal hizmetler tarafından alındı ve evlatlık verildi.

Depresyon ve bağımlılıkla mücadele eden Tressa, 14 yaşında yaşadığı gerçeği açıkladığında abisi hapse mahkûm edildi. Zamanla yaşamını düzene koyan Tressa, yaşadığı travmayı “Tressa: 12 Yaşındaki Anne – Gerçek Hikâyem” adlı kitabında paylaştı.

Şu anda yazar olarak çocuk eğitimi ve genç annelik üzerine çalışıyor ve sosyal medya aracılığıyla hikayesini genç kızlarla paylaşıp onlara destek oluyor. Partneri Darren ile birlikte üç kız çocuğu daha dünyaya getiren Tressa, geçmişini umut dolu bir geleceğe dönüştürerek diğer genç annelere ilham veriyor.