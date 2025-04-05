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12 Yaşındaki Öykü Nas Meşe, Kalp Rahatsızlığından Vefat Etti

MUĞLA’DA 12 YAŞINDAKİ ÖYKÜ NAS MEŞE KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Öykü Nas Meşe, doğuştan gelen kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören ve birçok kez ameliyat geçiren Meşe, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde son yapılan kalp ameliyatının ardından durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Ne yazık ki geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Dalaman Merkez Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Öykü Nas Meşe’nin ailesi, yakınları, öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından çocuğun cenazesi Killik Mezarlığı’nda defnedildi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAZİYE MESAJI

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaşanan üzücü olayın ardından bir taziye mesajı yayınladı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yaptığı açıklamada, “Dalaman ilçemiz Atatürk Ortaokulu’ndaki öğrencimiz Öykü Nas Meşe’nin vefatını üzülerek öğrendim. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim.” dedi.

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