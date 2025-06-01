12. Yeşilay Bisiklet Turu Bayburt’ta

YEŞİLAY BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ

Türkiye çapında eş zamanlı düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu, bisikletli bireylerin trafikteki varlığına dikkat çekmeyi amaçladı. Bayburt’ta “Sağlığın keyfini birlikte sürelim” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, geleneksel olarak gerçekleştirildi.

TURUN BAŞLANGICI

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkısıyla, Türkiye genelindeki tüm illerde eş zamanlı yapılan turun Bayburt etabı Tarihi Saat Kulesi Meydanı’ndan start aldı. Katılımcılar, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla şehir merkezinde pedal çevirdi.

ETKİNLİK ÖDÜLLERİYLE SONLANDI

Etkinlik sona erdiğinde katılımcılara kura ile top ve bisiklet hediye edildi. Bu sayede etkinlik, katılımcılar arasında coşku ve heyecan yarattı.