12. Yıl Dönümünde Anma Yapıldı

ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümünde Beyoğlu’nda bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Taksim Dayanışması’nın davetiyle Mis Sokak’ta toplanan siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar “Karanlık Gider, Gezi Kalır” pankartını açtı. Anma sırasında Gezi eylemlerinde yaşamını yitirenler anıldı. Etkinliğin ardından dağılım anında polis çok sayıda kişiyi gözaltına almaya başladı. Çağdaş Hukukçular Derneği, gözaltı sayısını 87 olarak bildirdi.

GEZİ EYLEMLERİNİN TARİHİ

2013 yılında Taksim Gezi Parkı’nda iş makineleri ağaçları sökmeye başladığında başlayan eylemler, Türkiye genelinde geniş bir katılımla devam etti. 12. yıl dönümünde Beyoğlu Mis Sokak’ta düzenlenen anma etkinliği, Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla gerçekleşti. Etkinlikte katılımcılar “Her yer Taksim, her yer direniş” ve “Zindanlar yıkılsın, tutsaklara özgürlük” sloganlarını haykırdı.

POLİS NEDENİYLE KISITLAMALAR YAŞANDI

Anmadan önce İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm sokakların büyük bir kısmı trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği’nin kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonlarında ulaşımda kısıtlamaya gidildi. Anmada ortak açıklamayı DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu okudu. Arslanoğlu, Taksim çevresinde uygulanan ve “sıkıyönetim” ile “olağanüstü hal” durumunu anımsatan ablukaya dikkat çekti.

GÖZALTILAR BAŞLADI

Ortak açıklama sırasında Gezi eylemlerinde polisin gaz fişeği ile hayatını kaybeden Berkin Elvan başta olmak üzere diğer hayatını kaybedenler anıldı. Bu sırada bazı katılımcılar “Katil devlet hesap verecek” şeklinde slogan atmaya başladı. Polis, bu sloganların atılmaması yönünde anons yaptı. Anma etkinliği sonlandığında ve dağılım başlatıldığında, polis Mis Sokak ve Tarlabaşı çevresinde anmaya katılan bazı grupları ablukaya aldı. Gözaltılar başlamış olup bölgede 3 ayrı gözaltı otobüsünün uzaklaştığı görüntülendi. Çağdaş Hukukçular Derneği, gözaltı sayısını 87 olarak bildirirken, gözaltına alınanların durumu hakkında bilgi almak amacıyla Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne giden avukatlara da bariyer engeli koyulduğunu duyurdu.