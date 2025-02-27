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12 Zeytinyağı Ve 8 Peynirde Hile

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DENETİMLERİ ARTIRMA ÇALIŞMALARI

Gıda sahtekârlığına karşı denetimlerini sıkılaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık açısından tehlike yaratabilecek ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son güncellemeyle taklit ve tağşiş listesine yeni peynir ve zeytinyağı markaları ilave edildi. Özellikle zeytinyağı ve peynirde gerçekleşen hileler, tüketicilerin sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bakanlık, bu tür ürünleri belirleyerek, vatandaşları güvenli gıda tüketimi konusunda bilgilendiriyor.

ZEYtİNYAĞI VE PEYNİRDE TESPİTLER

Bakanlığın yaptığı denetimlerde:

– 8 peynir markasının yağ oranının düşük olduğu belirlenmiş.

– 12 zeytinyağı markasında düşük kaliteli ve tohum yağları karıştırıldığı tespit edilmiş.

Bu durum, gıda sektöründe sahtekârlığın ulaştığı noktayı gözler önüne sererken, tüketicileri bilinçli alışveriş yapma konusunda daha dikkatli olmaya yöneltiyor.

Gıda ürünleri üzerindeki sahtekârlık sadece peynir ve zeytinyağı ile sınırlı değil. Bakanlığın daha önce gerçekleştirdiği denetimlerde:

– Et ürünleri (lahmacun, kebap ö.)

– Bal ve süt ürünleri

– Bitkisel yağlar gibi pek çok kategori de taklit ve tağşişe rastlanmış durumda. Fiyatı, kokusu veya tadı şüpheli olan ürünlerin tüketilmemesi gerektiği belirtilirken, vatandaşların ALO 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunmaları gerektiği hatırlatılıyor.

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