120W Hızlı Şarj Kablosu 90 TL

Günümüzde akıllı telefon kullanmayan birey sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Genel bir değerlendirme yapıldığında ise birçok kişi hızlı şarj desteği olan bir telefon sahibi. Ancak, hızlı şarj imkanı sunan bir kablonuz yoksa, telefonunuzun bu özelliği ne kadar iyi olursa olsun, pek bir anlam ifade etmiyor. Hızlı şarj kablolarının belirli yük kapasiteleri bulunuyor. Örneğin, 60W’a kadar olan kablolar, genel olarak telefonları hızlı bir şekilde şarj ediyor.

120W KAPASİTE İMKANLARI

120W seviyesine ulaştığında ise bu kablolar, bilgisayar gibi daha fazla enerji talep eden cihazları da şarj edebilme yeteneği sunuyor. Elbette kablonun taşıdığı yük kapasitesi arttıkça fiyatları da yükseliyor. Özellikle 60W ve üzeri kapasiteye sahip type c kablolar, 4 haneli fiyatlara kadar çıkabiliyor.

UYGUN FİYATLI FIRSAT

Şu anda 120W’lık süper hızlı şarj kablolarında kaçırılmayacak bir fırsat mevcut. Normalde 1100 TL gibi bir fiyat etiketine sahip bu kablolar, şu an sadece 90 TL’ye satılıyor. İndirimli fiyatıyla dikkat çeken bu kabloların satış sayfasına göz atabilirsiniz.