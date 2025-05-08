120W Hızlı Şarj Kablosu 90 TL

TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER VE AKILLI TELEFON KULLANIMI

Günümüzde akıllı telefon sahibi olmayan kişi sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Genel olarak bakıldığında birçok kullanıcı, hızlı şarj desteği sunan bir telefon tercih ediyor. Ancak, hızlı şarj desteği olan bir telefonun etkili bir şekilde çalışabilmesi için, uygun bir hızlı şarj kablosunun bulunması şart. Hızlı şarj kabloları, belirli yük kapasitelerine sahip. Örneğin, 60W’a kadar olan kablolar, telefonları hızlı bir şekilde şarj edebiliyor.

KABLO KAPASİTESİNİN ÖNEMİ VE FİYAT ARTIŞI

Kablolar 120W’a ulaştığında ise bilgisayar gibi daha fazla enerji tüketen cihazları da şarj etmek mümkün hale geliyor. Kablonun taşıdığı yük kapasitesi arttıkça, kablonun fiyatı da artma eğiliminde. Özellikle 60W ve üzeri yük kapasiteli Type C kablolar bulunuyor ve bu kabloların fiyatları 4 haneli rakamlara kadar çıkabiliyor.

FIRSATLA DOLU 120W HIZLI ŞARJ KABLOSU

Şu anda 120W’lık süper hızlı şarj kablolarında oldukça cazip bir fırsat mevcut. Normalde 1100 TL olan bu kablolar, şu anda sadece 90 TL’ye satılıyor. Bu indirimli fiyatla, kullanıcılar için büyük bir avantaj sunan bu kabloların satış sayfasına göz atmak için fırsatı değerlendirebilirsiniz.