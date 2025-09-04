124. Dönem DHY Kurası Sonuçları Açıklandı

DÖNEM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası, yeni mezun doktorlar için önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Kurada görev yerleri belli olan hekimler, bu aşamadan sonra göreve başlama süreçlerine adım atacak. 4 Eylül 2025 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonuçları, aynı gün içinde açıklandı. Binlerce doktorun görev yerleri bu kura ile belirlendi ve sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

HEKİMLER İÇİN AYRI KATEGORİLERDE ÇEKİLDİ

Kura, pratisyen hekimler ve uzman doktorlar için farklı kategorilerde yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen bu süreç, dijital ortamda canlı olarak yayınlandı. Kuradan sonra sonuçlar, şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunularak hekimlerin bilgisine sunuldu. 124. Dönem DHY kura sonuçlarını kontrol etmek için doktorların başvurması gereken en güvenilir kaynak, Sağlık Bakanlığı’nın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi. YHGM’nin “Kura Sonuçları” sekmesinde; isim, T.C. kimlik numarası veya unvan üzerinden sorgulama yapılabiliyor. Ayrıca kura listeleri PDF formatında da yayımlanıyor ve bu belgelerde hekimin adı, soyadı, atandığı kurum ve görev yeri net bir biçimde yer alıyor.

RESMİ BELGELERİN GEREKEN DÜZENLEMELERİ YAPILMALI

Ataması gerçekleşen doktorların, yeni görev yerlerine başlamadan önce bazı resmi belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri gerekiyor. Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenlenmesi, göreve başlama sürecinde yaşanabilecek olası gecikmelerin önüne geçecektir. Belgelerin, atama yapılan kurumun insan kaynakları birimine şahsen teslim edilmesi gerekiyor. Bazı kurumların ek belge talep edebileceği göz önünde bulundurularak, iletişimde bulunulmasında fayda var.

KURAYI ÖĞRENME ADIMLARI

“Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor atama nasıl öğrenilir?” sorusu, kura günü Google’da en çok aratılan konulardan biri oldu. Bu soruya yanıt verebilmek için sürecin adımlarını aşağıda detaylandırıyoruz: İlk olarak, başvurular Sağlık Bakanlığı’nın dijital platformu EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) üzerinden alınır. Adaylar, başvuru süresince tercihlerini yapar ve mazeret bildirimlerini sisteme yükler. Başvuruların tamamlanmasının ardından münhal kadrolar açıklanır. Kura günü, noter huzurunda canlı yayın ile yapılır ve hekimlerin görev yerleri belirlenir. Kura sonrasında açıklanan isim listeleri, YHGM web sitesi üzerinden yayımlanır. İlgili PDF dosyalarında doktorların adı, unvanı ve görev yeri yerli yerinde yazılıdır. Ayrıca sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ile kişisel sorgulama da yapmak mümkündür. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kişisel bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi ve resmi olmayan platformlarda yayımlanan listelere itibar edilmemesidir.