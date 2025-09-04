Haberler

124’üncü Dönem DHY Sonuçları Açıklandı

DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 124’üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçlarını ilan etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “124’üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ve 124’üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (eş ve sağlık) kurası, noter huzurunda gerçekleştirilmiştir” şeklinde bilgi verdi.

TOPLAM HEKİM SAYISI VE KURA DETAYLARI

Kuraya toplamda 1724 uzman tabip ve 13 bin 181 tabip olmak üzere 14 bin 905 hekim katıldı. Memişoğlu, kura ile görev yerleri belirlenen 14 bin 905 meslektaşına başarı dileğinde bulunarak, “Sonuçların ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

İznik Emniyet Müdürlüğü, Vatandaşları Uyardı

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılıkla mücadele amacıyla el broşürleri dağıtarak ve iş yerlerine afişler asarak vatandaşları bilgilendirdi.
Haberler

Marmaris’te Çatıdan İntihar Denemesi

Türkiye'de intihar girişiminde bulunan H.İ. Marmaris'te bir inşaat çatısına çıkarak dikkat çekti. Ekipler tarafından indirilen H.İ.'nin 265 suç kaydı bulunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.