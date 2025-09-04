124’üncü Dönem DHY Sonuçları Açıklandı

DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 124’üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçlarını ilan etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “124’üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ve 124’üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (eş ve sağlık) kurası, noter huzurunda gerçekleştirilmiştir” şeklinde bilgi verdi.

TOPLAM HEKİM SAYISI VE KURA DETAYLARI

Kuraya toplamda 1724 uzman tabip ve 13 bin 181 tabip olmak üzere 14 bin 905 hekim katıldı. Memişoğlu, kura ile görev yerleri belirlenen 14 bin 905 meslektaşına başarı dileğinde bulunarak, “Sonuçların ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.