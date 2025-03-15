13-16 Yaş Grubuna Medya Düzenlemesi Geliyor

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

16 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu düzenlemenin yıl içinde hayata geçeceğini bildirdi. Bakan Göktaş, Türkiye’yi temsilen katıldığı ve BM Genel Kurulu’ndan sonra en yüksek katılımlı etkinlik olan Kadının Statüsü Komisyonu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyadaki sınırlandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalara dair soru üzerine, dijital bağımlılıkla mücadeleye dair önemli adımlar atıldığını belirtti.

İKİ AŞAMALI YAŞ SINIRI PLANLANIYOR

Göktaş, Türkiye’deki bu tür kaygıların benzerlerinin dünya genelinde de yaşandığını ifade etti. Bu kapsamda, “13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere iki aşamalı bir düzenleme hayata geçirmeyi planlıyoruz,” dedi.

DÜZENLEME MECLİS’E SUNULACAK

Bu konuda sosyal medya platformları ve ailelerin önemli sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Göktaş, düzenlemenin son aşamaya getirileceğini ve bu yıl içinde Meclis’e sunmalarının planlandığını söyledi. Sosyal medya platformlarının belli algoritmaları oluşturması ve belirli yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini belirten Göktaş, “Bu düzenlemeler için onlara da belli bir süre vereceğiz. Dolayısıyla bir yıl içinde bu düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz,” şeklinde konuştu.