13 Ağustos Akşamı Maçlar Vaat Ediyor

FUTBOL SEVERLER İÇİN HEYECANLI BİR GÜN

13 Ağustos Çarşamba günü, futbol tutkunları için heyecan dolu bir akşam sunuyor. Avrupa kupaları başta olmak üzere pek çok lig ve turnuvada gergin anlar yaşanıyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turundaki önemli maçlar, takımların geleceğini belirleyecek derecede kritik öneme sahip.

MAÇLAR VE TAKVİM DETAYLARI

Bugün oynanacak olan karşılaşmalarla ilgili tüm detaylar haberin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor. Hangi maçların olduğunu ve kimin oynayacağını öğrenmek için 13 Ağustos maç takvimine göz atabilirsiniz. Bugün, futbolseverler için keyifli ve unutulmaz anlar yaşanacak.

ÖNEMLİ

Kırşehir’deki Kur’an Kursu Çocukları Geziyor

Kırşehir'deki yaz Kur'an kursuna katılan 1000'den fazla çocuk, tarihi ve kültürel mekanları gezerek şehrin değerlerini öğreniyor ve çeşitli aktivitelere katılıyor.
Memur-Sen Eylem Takvimi Paylaştı

Memur-Sen, 2026-2027 yılları için Kamu İşveren Heyeti'nin teklifinin yetersiz olduğunu belirterek, 81 ilde toplu eylem planladığını açıkladı. Eylem takvimi de paylaşıldı.

