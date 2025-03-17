13 Fenerbahçe Oyuncusu Milli Takıma Çağrıldı

MİLLİ TAKIM GÖREVİNE DAVET EDİLEN FUTBOLCULAR

Fenerbahçe’den 13 futbolcu, ulusal takımlarına çağrıldı. Genç yetenek Yusuf Akçiçek, A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna davet edilen isimler arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig’de Samsunspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, 28. haftayı 62 puanla tamamladı. UEFA Avrupa Ligi’nde elendikten sonra ligde puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, zirve hedefinde olumsuz bir duruma düştü. Bu hafta oynanan maçların ardından, milli maçlar sebebiyle liglere ara verildi.

YUSUF AKÇİÇEK’İN YÜKSELEN PERFORMANSI

Jose Mourinho tarafından UEFA Avrupa Ligi’nde 6 kez 11’de tercih edilen genç oyuncu Yusuf Akçiçek, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın dikkatini çekmiş durumda. 2023 yılından sonra farklı yaş kategorilerinde milli forma giymeye başlayan Yusuf, bu kez A Milli Takım kadrosunda yer alma başarısı göstermiş oldu. Ayrıca Türk futbolculardan Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın da milli takım aday kadrosuna davet edildi.

TÜRKİYE, MACARİSTAN İLE MÜCADELE EDECEK

2024-2025 sezonu Uluslar B Ligi’nde 11 puanla 2. sırayı alan Türkiye, play-off oynama hakkı elde etti. Milli takım, Macaristan ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, 20 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynayacağı maçın ardından, 23 Mart Pazar günü deplasmanda rakibiyle karşı karşıya gelecek.

PLAY-OFF MAÇLARI VE YENİ DÖNEM

Dominik Livakovic, Hırvatistan’ın Uluslar A Ligi’nde ilk 2 sırayı almasının ardından play-off maçlarına katılacak. Hırvatistan, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak. Ayrıca Slovak yıldız Milan Skriniar da milli takım aday kadrosuna çağrıldı ve 20 ile 23 Mart tarihlerinde Slovenya ile mücadele edecek.

DÜNYA KUPASI elemeleri BAŞLIYOR

2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri, bu hafta itibarıyla start alıyor. Fenerbahçe’nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Bosna Hersek’in milli takım aday kadrosunda yer alıyor. Bosna, ilk maçında 21 Mart Cuma günü Romanya’ya konuk olurken, 3 gün sonra Güney Kıbrıs’ı ağırlayacak. Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski de aynı gün Litvanya’ya karşı sahaya çıkacak.

AFRİKA’DA ELEME MÜSABAKALARI DEVAM EDİYOR

Afrika’da 2023 yılının kasım ayında başlayan 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında, mart ayında iki maç oynanacak. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Youssef En-Nesyri ve orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı’nın aday kadrosunda yer aldı. Fas, Nijer ve Tanzanya ile karşılaşacak. Kuzey Afrika ülkesi, 9 puanla liderliğini sürdürüyor. Nijerya’nın eleme maçlarında görev alan Bright Osayi-Samuel, Ruanda ve Zimbabve maçları için milli takım aday kadrosuna çağrıldı.

Gana ise 21 Mart’ta Çad ile, 24 Mart’ta Madagaskar ile karşılaşma gerçekleştirecek.