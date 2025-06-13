13 Haziran 2025 Cuma Depremler Meydana Geldi

DEPREMLERİN GÖRÜLDÜĞÜ TARİH VE BÖLGELER

13 Haziran 2025 Cuma günü, Türkiye’nin farklı yerlerinde hafif şiddette depremler gözlemleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli olarak takip ediyor ve kamuoyunu bilgilendiriyor. Sivas’ta da bir deprem olup olmadığı ve şiddeti hakkında merak edilen bilgilere ulaşmak mümkün.

SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak gerçekleştirdiği araştırmalar ile güncel olarak meydana gelen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, resmi web sitesi aracılığıyla en son depremlerle ilgili güncellemeleri anlık olarak iletiyor ve kamuoyuna bilgi aktarımında bulunuyor. Öne çıkan son depremler, afet yönetimi açısından önemli veriler sağlıyor.