13 ilde FETÖ operasyonu

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Kayseri merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün “mahrem imamları”yla kontörlü telefonlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları belirlenen 36 askeri personelin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 33’e çıktı.

Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 17’si hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edilmiş, 22’si muvazzaf, 10’u askeri okullarla ilişiği kesilen ve 4’ü emekli/ihraç olmak üzere 36 askeri personelin yakalanması için dün Kayseri, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatılmış, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı

TRT