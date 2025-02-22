13 Katlı Binanın Çatısına Yıldırım Düştü

OLAYIN YERİ VE ZAMANLAMASI

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Kanarya Mahallesi’ndeki Florya Caddesi’nde yer alan 13 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Bu olay, hem bölge sakinlerini hem de yoldan geçenleri endişelendirdi.

ETKİLERİ VE MÜDAHALE

Yıldırım düşmesi sonucu çatıda kopan parçalar, yoldan geçen 23 yaşındaki Arda Yaşar ile park halindeki bazı araçlara isabet etti. Sağlık ekipleri, Yaşar’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olayın ardından park halindeki 5 araçta hasar meydana geldi. Bu durum, mahallede büyük bir panik yaşanmasına sebep oldu.