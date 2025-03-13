13 Mart 2025 TV Yayın Akışı Programı

TV YAYIN AKIŞI AÇIKLANDI

Televizyon meraklıları için 13 Mart 2025 Perşembe günü TV yayın akışı netleşti. Bugün izleyenleri bekleyen diziler, filmler ve yarışmalar oldukça ilgi çekiyor. Özellikle ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, Star TV ve TV8 gibi kanalların sunduğu programlar merakla takip ediliyor. İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de gün boyunca şu programlar yayınlanıyor: 00:20’de “Başka Bir Gün”, 03:45’te “Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel”, 06:30’da “Zembilli”, 08:00’da “Kahvaltı Haberleri” ve 10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” izleyicilerle buluşuyor. 13:00’de “Gün Ortası”, 14:00’da “Mutfak Bahane”, 16:00’da “Esra Erol’da” ve 18:45’te “Nihat Hatipoğlu ile İftar” yer alıyor. Günün öne çıkan saatlerinde 19:25’te “ATV Ana Haber” ve 20:00’de tekrar “Başka Bir Gün” programı seyirci karşısında oluyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de ise yayın akışı şu şekilde: 00:15’te “Arka Sokaklar”, 02:45’te “Çatı Katı Aşk”, ardından 03:45’te “M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti” ile programlar devam ediyor. 06:15’te “Kavak Yelleri”, 09:00’da “Neler Oluyor Hayatta”, 11:00’de “Yaprak Dökümü” ve 12:30’da “Arda’nın Ramazan Mutfağı” yayınlanıyor. 19:00’da “Kanal D Ana Haber” ve 20:00’de “İnci Taneleri” programları en çok ilgi görenler arasında.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’nin akışında 02:15’te “Her Yerde Sen”, 04:15’te “Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri” bulunmaktadır. 06:15’te “Bay Yanlış”, 07:30’da “İlk Bakış” ve 08:00’da “İlker Karagöz İle Çalar Saat” yayın akışına dâhil. 12:45’te “Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası” ve 19:00’da “Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber” dikkat çeken programlar arasında. 20:00’de ise “Hudutsuz Sevda” yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 00:15’te “Siyah Kalp”, 02:45’te “Bahar” ve 04:45’te “Kızılcık Şerbeti” izleyicilerle buluşuyor. Gün içinde 08:00’de “Ebru – Murat ile Bu Sabah”, 10:00’da tekrar “Siyah Kalp”, 12:30’da “Gelin Evi” ve 15:00’da “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programları yer alıyor. 18:45’te “Show Ana Haber” ardından 20:00’de “Siyah Kalp” yeniden yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 00:15’te “Kral Kaybederse”, 02:30’da “Sefirin Kızı” ve 04:30’da “Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi” yer alıyor. Gün içinde 06:00’da “Kiralık Aşk”, 07:00’da “Güne Başlarken”, 09:45’te “Sana Değer” ve 13:00’de “Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak” programları izleniyor. 19:00’da “Star Haber” ve 20:00’de “Öyle Olsun” dikkat çekiyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8’de 06:55’te “Mesnevi’den Hikayeler”, 07:20’de “Benim Güzel Ailem”, 10:10’da “Ömür Akkor İle Bir…” ve 10:30’da “Alişan İle Hayata Gülümse” yayınlanacak. 13:15’te “Seksenler”, 14:20’de “Vefa Sultan” ve 15:45’te “Ömür Akkor İle Bir…” programları dizi severleri bekliyor. 20:00’de “Survivor 2025” programı canlı olarak sahne alıyor.