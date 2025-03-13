13 Mart Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

SÜPER LOTONUN SONUÇLARI BEKLENİYOR

Milli Piyango Online, vatandaşların merakla beklediği 13 Mart tarihli Süper Loto sonuçlarını açıklama aşamasında. Birçok kişi Süper Loto çekiliş sonuçlarını görüntüleme ekranını ararken, çekilişte kimin kazandığı ve ne kadar ikramiye kazanıldığı hususunda sorular gündeme geliyor. Peki, Süper Loto’da büyük ikramiye ne kadar olacak? İşte, 13 Mart 2025 Süper Loto sonuçlarına ulaşabileceğiniz canlı takip sayfası!

ÇEKİLİŞİN DETAYLARI

Süper Loto, 1 ile 60 arasında 6 sayı seçimine dayanan bir oyundur. Seçtiğiniz her 6 sayı, bir kolon meydana getiriyor. Tek kolon ücreti ise 3 TL olarak belirleniyor. Eğer oyuncular işaretleme yapmak istemezse, kolonun altındaki “SEN SEÇ” kutucuğu işaretlenerek terminal üzerinden rastgele 6 rakam seçilebiliyor. Bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturmak da mümkün. Sistemde, altıdan fazla rakam seçen oyuncuların oluşturduğu tüm kombinasyonlar otomatik olarak ayrı kolonlar halinde üretiliyor.

ORTAK BİLET SATIN ALMA İMKANI

Tercihe bağlı olarak, oyuncular arkadaşlarıyla birlikte Ortak Bilet satın alabiliyor. Bu işlem, bir veya birden fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı oranlarla satın alınmasına olanak tanıyor. Ortak bilet alım işlemi gerçekleştirilirken, anında üye hesaplarına yansıtılıyor. Süper Loto oynamak için www.millipiyangoonline.com adresini, Milli Piyango uygulamasını veya en yakın satış noktasını kullanabilirsiniz.

Milli Piyango Online, 13 Mart Perşembe gününün Süper Loto sonuçlarını henüz henüz açıklamadı.