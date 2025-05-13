13 Mayıs, Tarihsel Olayların Önemli Günüdür

13 MAYIS TARİHİNİN ÖNEMİ

13 Mayıs, dünya genelinde ve Türkiye’de pek çok önemli olayın yaşandığı bir gün olarak sürekli dikkat çekiyor. Bu tarihteki siyasi gelişmeler, kültürel dönüşümler ve bilimsel keşifler, 13 Mayıs’ın tarihsel önemini öne çıkaran temel unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 13 Mayıs tarihinde hangi önemli olaylar yaşandı? İşte, bu özel günle ilgili tüm merak edilenler ve detaylar.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya’yı Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmî dil olarak ilan etti. 1846 yılında ise ABD Kongresi, sınır devriyelerine baskın yapılmasını gerekçe göstererek Meksika’ya savaş ilan etti. 1888’de Brezilya’da kölelik kesin olarak kaldırıldı; bu durumun yasalaşmasında, kölelik karşıtı eylemler ile köle sahibi olmanın yeni gelen Avrupalı göçmenleri istihdam etmekten daha masraflı olması etkili oldu.

SİYASİ GELİŞMELER

1915 yılında Çanakkale’de, Binbaşı Ahmet Bey komutasındaki Muavenet-i Milliye Muhribi, HMS Goliath zırhlısını torpilleyerek batırdı. 1919’da İzmir’in işgali ile ilgili Venizelos’un beyanı, Aya Fotini Kilisesi’nde Yunan Albay Mavrudis tarafından yerli Rumlara okundu. 1920 yılında Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti, 9-13 Mayıs tarihleri arasında bölge ile ilgili kararlar almak amacıyla “İkinci (Büyük) Edirne Kongresi”ni gerçekleştirdi. 1929 yılında İran’ın Horasan bölgesinde meydana gelen depremde yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetti.

KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL GELİŞMELER

1940 yılında Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill, verdiği ünlü konuşmada, “Size acı, kan, ter ve gözyaşından başka vadedecek bir şeyim yok.” dedi. 1949’da yazar Rıfat Ilgaz, Cumhurbaşkanı’na hakaretten üç yıl hapis cezası aldı. 1950 yılında Türkiye’nin ilk siyasal grevi, Ereğli Kömür İşletmeleri’nde gerçekleşti. 1955’te Türkiye Demir Çelik İşletmeleri ile Türkiye Selüloz ve Kağıt İşletmeleri kuruldu.

SON DÖNEM OLAYLARI

1981’de Papa II. Jean Paul, Mehmet Ali Ağca tarafından Roma’da vuruldu. 1994 yılında eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, klor yolsuzluğu davasında 8 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. 2014 yılında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen bir madende çıkan yangın sonucunda 301 maden işçisi hayatını kaybetti, 80 işçi de yaralandı. 13 Mayıs, tarihi olayların yoğunluğuyla dikkat çeken özel bir gün olarak kayıtlara geçiyor.