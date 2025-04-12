13 Nisan 2025 Şans Topu Sonuçları Açıklanmadı

ŞANS TOPU SONUÇLARI ARAŞTIRILIYOR

13 Nisan Şans Topu sonuçlarının duyurulup duyurulmadığı merak ediliyor. 13 Nisan 2025 Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı mı? Tüm bu soruların yanıtlarını canlı takip sayfasında bulabilirsiniz. 13 Nisan Pazar günü Milli Piyango Online üzerinden Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Ayrıca, Şans Topu’nun yenilenen kuralları hakkında bilgi edinmek mümkün. İkramiye miktarı ne kadar ve devreden bir ikramiye var mı?

ŞANS TOPU HAKKINDA BİLGİLER

Şans Topu, 14 Haziran 2001 itibarıyla Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki ayrı sayı kümesinden belirli sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. İlk sayı kümesi 1-34 arasında, ikinci sayı kümesi ise 1-14 arasında numaralardan oluşuyor. Oyuncular, ilk kümeden 5 adet, ikinci kümeden ise 1 adet sayı seçerek oyuna katılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler, resmi MPI web sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.

ÖDÜL DAĞILIMI VE KURALARI

Çekilişten sonra, 5+1’i doğru tahmin eden talihli büyük ikramiyeyi kazanıyor. Arkasından, 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de ikramiye alma hakkına sahip oluyor. Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden alabiliyor. Ancak (4+1) ve (5) bilenler, hem Loto bayilerinden hem de Milli Piyango Şubelerinden ikramiyelerini talep edebiliyor. (5+1) bilenler ise ikramiyelerini Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden alıyor. Kazanılan ödüller, bir yıl boyunca ödeniyor. 13 Nisan 2025 Pazar günü Şans Topu sonuçları henüz açıklanmamış durumda.