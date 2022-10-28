13 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan 13 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı iki bölgede taciz ateşi açan teröristlere yönelik operasyon düzenlendiğini paylaştı. Operasyonlarda 13 PKK’lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB’den yapılan açıklamada, “Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.” denildi.