13 Şüpheli Gözaltına Alındı, İzmir’de

DEAŞ’A YÖNELİK OPERASYONLA GÖZALTILAR

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar neticesinde, önceki dönemlerde DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 12 Suriye uyruklu ve örgüt propagandası ile fon topladığı belirlenen 3 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 15 şüpheliden 13’ü yakalanarak gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, çatışma bölgeleri ile bağlantılı şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti amacıyla sürdürülmüştü.

OPERASYON DETAYLARI VE YAKALAMALAR

Geçmişte DEAŞ terör örgütü uğruna çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 12 Suriye uyruklu, sosyal medya aracılığıyla örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 Türk vatandaşı ve örgüte para topladığı belirlenen 2 Türk vatandaşı dahil olmak üzere toplam 15 şüpheli için bu sabah saat 05.30’da eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda 1 milyon 361 bin 110 TL, bir miktar altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Operasyonda yakalanamayan 2 firari şüphelinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yetkililerin, DEAŞ’a yönelik yürüttüğü bu soruşturmalarla terörle mücadeledeki kararlılığı sürdürdüğü bildiriliyor.