13 Tarihi Konağın Restorasyonu Yapılacak

MALATYA’NIN TARİHİ KONAKLARI RESTORE EDİLECEK

Malatya iline bağlı Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde zarar gören 13 tarihi konak yeniden hayata dönecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezindeki Lezzet Caddesi’nde yer alan tescilli ve tarihi konakların restorasyonu için Yeşilyurt Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü arasında, “Lezzet Caddesi Kentsel Tasarım Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü” imzalanmış durumda. Bu protokol çerçevesinde, kısa süre içinde çalışmalara başlanacak ve konaklar, eski görünümüne kavuşturularak tekrar hizmete sunulacak.

Açıklamada yer alan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, turizm potansiyelinin tekrar canlandırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade ediyor. Geçit, konakların tarihi önemine vurgu yaparak, “İlçemizin farklı bölgelerinde yer alan tescilli yapılar, sadece taş ve topraktan ibaret değil, geçmişimizin izlerini taşıyan, medeniyetimizin sessiz tanıklarıdır” şeklinde konuştu. Belediye Başkanı, bu yapılarının hafızamız, kimliğimiz ve geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslar olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol sayesinde, “Lezzet Caddesi’nde bulunan 13 tescilli yapının restorasyon süreci hem bilimsel hem de tarihi hassasiyetler gözetilerek yürütülecek” dedi. Geçit, restorasyon çalışmalarının sadece yapıları onarmakla kalmayacağını, aynı zamanda o bölgelerin sosyal ve kültürel anlamda yeniden canlanmasına yardımcı olacağını da sözlerine ekliyor.