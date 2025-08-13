13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yarışları Yapıldı

J70 MATCH RACE YARIŞLARI HEYECAN DOLU ANLARA SAHNE OLDU

TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali kapsamında düzenlenen J70 Match Race yarışları, Türkiye’de ikinci kez gerçekleştirildi. Bu unutulmaz etkinlikte, yelkencilerin nefes kesen düelloları izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, şampiyonluğa Doğa Arıbaş Sailing Team ulaştı. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü, Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri’nin iş birliği ile düzenlenen festivalde, J70 Match Race yarışlarının temposu herkesin ilgisini çekti. 12-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen karşılaşmaların sona ermesinin ardından, finalde tüm maçlarını kazanarak olağanüstü bir performans gösteren Doğa Arıbaş liderliğindeki ekip, şampiyonluk kupasını kazandı. Geçen yıl da aynı yarışı birinci olarak tamamlayan Doğa Arıbaş Sailing Team, bu yılki zaferi ile başarısını devam ettirdi.

AHMET EKER YÖNETİMİNDEKİ EKİP İKİNCİ OLDU

Finale mükemmel bir mücadele ile yaklaşan Ahmet Eker’in dümenciliğindeki Eker Kaymak ekibi, organizasyonda ikincilik elde etti. Ayrıca, Engin Özgen’in liderlik ettiği Target Sailing ile Batu Özonur’un öncülüğündeki MYSK – Gelner Sailing Team arasındaki üçüncülük mücadelesinin kazananı ise MYSK – Gelner Sailing Team oldu. Sert rüzgarın etkisiyle yarışların heyecanı arttı ve Moda Koyu ile Kalamış sahilinden izleyenlere görsel bir şölen sunuldu.

YELKEN FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Yelken festivalinin en renkli bölümlerinden biri olan Hareketli Salma Kategorileri Yarışları, Marmara Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde sürüyor. 7-20 yaş arası genç sporcuların idaresindeki toplam 210 tekne, 14 Ağustos’a kadar Optimist, ILCA 6 ve ILCA 4 sınıflarında kıyasıya rekabet ediyor. 16-17 Ağustos’ta Kalamış Su Ürünleri Sahası’nda, IOM (International One Metre) sınıfı model tekne yarışları gerçekleştirilecek ve uzaktan kumandalı teknelerin eğlenceli mücadelesine sahne olacak. Yat sınıfı yarışları ise 15 Ağustos gecesi Çınarcık rotasında başlayacak ve 16 Ağustos’ta şamandıra yarışı ile devam ederek, 17 Ağustos’taki Boğaz Yarışı ile finale ulaşacak. İstanbul Boğazı, bu yarışlar sırasında büyüleyici bir manzaraya ev sahipliği yapacak.