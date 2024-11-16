13 Yaşında AIDS’ten Vefat Eden Çocuk

HASTALIK VE AİLE DURUMU

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan ve 11 Kasım’da tedavi gördüğü İzmir’de AIDS nedeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki A.E.K.’in babası K.K. yaşadıkları durumu dile getirerek, “Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum” şeklinde konuştu. Aile, bu süreçte aldıkları önlemlerin yeterli olduğunu düşündüklerini, ancak tahmin edemedikleri bir durumun ortaya çıktıığını ifade ediyor.

BELİRSİZLİKLER VE ENDİŞELER

K.K., oğlunun hastalığının nasıl geliştiği konusunda belirsizliklerin hâkim olduğunu belirtiyor. “Böyle bir durumun yaşanacağını düşünmemiştik” diyen baba, oğlunun sağlık durumu ile ilgili yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Aile, bu hastalığın toplum içinde nasıl bir algıya yol açtığını ve benzer durumların yaşanmaması için gerekli farkındalığın sağlanması gerektiğini vurguluyor.