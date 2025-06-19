13 Yaşındaki Çocuk Ağaçtan Düştü

ÇOCUĞUN AĞAÇTAN DÜŞME ANI

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, 13 yaşındaki bir çocuk, ağaçtan düşerek apartman korkuluğunun demirlerine saplandı. Olay, 8 Eylül Mahallesi’nde gerçekleşti. O.D. isimli çocuk, çıktığı ağaçtan dengesini kaybedince apartmanın korkuluk demirlerine düştü.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, büyük acı çeken çocuğu kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Özel aletlerle demirler kesilerek O.D. kurtarıldı. Çocuk, karnında saplı kalan sivri demir parçasıyla birlikte hastaneye sevk edildi. Yaralanmalar nedeniyle sağ koluna ve akciğer zarına saplanan demir parçaları, uzman doktorlar tarafından dikkatlice çıkarıldı.

HASTANEDE TEDAVİ SÜRÜYOR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 13 yaşındaki çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O.D.’nin tedavisi devam ediyor. Operasyon sırasında hayati organlara zarar verilmemesi konusunda özellikle dikkat edildi.