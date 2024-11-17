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“13 Yaşındaki Çocuk AIDS’ten Vefat Etti”

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ÇOCUĞUN VEFATI HAKKINDA AÇIKLAMA

İzmir’de “kemik erimesi” şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki bir çocuğun AIDS (HIV) nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden bir yazılı bildirim yapıldı. Yapılan açıklamada, hayatını kaybeden çocukta herhangi bir istismar izi bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “HIV virüsü sebebiyle vefat eden 13 yaşındaki A. K. isimli hastamıza dair basına yansıyan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır.”

SÜREÇ YARGIYA INTIKAL ETMİŞTİR

Açıklamada, sürecin yargıya intikal ettiği ve soruşturmanın devam ettiği de belirtildi. “Kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatırız. Konu hassasiyetle takip edilmektedir ve ilgili makamlarca gelişmelere ilişkin gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

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