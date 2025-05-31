13 Yaşındaki Kız Kalp Krizi Geçirdi

GENÇ KIZIN HAYATINI KAYBETMESİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 13 yaşındaki bir kız çocuğu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Huzur Çıkmazı Sokak’taki evde meydana geldi. Suriye uyruklu Maram Hac Hasan, aniden fenalaşarak ailesini endişelendirdi.

ACİL HİZMETLERİN MÜDAHALESİ

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine, kısa sürede olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran Maram’a kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansa alınan çocuk, sağlık personelinin özenli müdahaleleri ile hastaneye taşındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye ulaştırılan genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Cenazesi, olayın ardından savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.